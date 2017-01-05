Köpeği için yangına daldı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın teras katında henüz nedeni belli olmayan bir yangın çıktı. Yücetepe Mahallesi Ata Sokağı'nda bir apartmanın teras katında oturan Canberk Hamarat'a ait dairede büyük ölçüde hasar oluştu.

İhbar üzerine kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler yangını diğer dairelere sıçramadan kısa sürede engelledi.Yangını fark eder etmez beraberindekilerle hemen dışarı çıkan ev sahibi Hamarat Lisa adındaki köpeğinin içeride kaldığını fark etti.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları esnasında köpeğini kurtarmak için alevlerin arasına tekrar dalan Hamarat Lisa'yı çıkardıktan sonra gözyaşlarıyla uzun süre köpeğine sarıldı.

Diğer dairelere sıçramadan önlenen yangının elektrik prizinden çıkabileceği üzerinde duruluyor.