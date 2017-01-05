Galatasaray'da Muslera şoku!

Spor Toto Süper Lig 2. yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da sıkıntılar bitmiyor. Bu kez kaleci Muslera ve Cenk Gönen'den kötü bir haber geldi.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi ve taraftarların da sevgilisi haline gelen Fernando Muslera'nın serçe parmağında çıkık tespit edildi. Cenk Gönen'in ise sol dizinde yırtık oluştuğu tespit edildi.

Serçe parmağında çıkık tespit edilen Muslera'nın elinin filmi çekildi. Sağlık Kurulu başarılı file bekçisinin topla antrenman yapmaması gerektiğini söyledi.

Muslera'nın Konyaspor maçına yetişmesi için resmen seferberlik ilan edildi.

Öte yandan Cenk Gönen ise sol dizinde yırtık oluştuğu için ameliyata alındı. Doktorlar Cenk'in 3 hafta sonra takıma katılabileceğini ifade etti.