Adama iki kadın düştü,üstelik ikiz!

Avustralya’da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli tek yumurta ikizleri aynı adamla evleniyor. hayatları boyunca birbirlerinden sadece bir kaç met uzaklaştıklarını söyleyen ikizler 5 yıl önce tanıştıkları ortak sevgilileriyle evleneceklerini duyurdu.

30 yaşındaki tek yumurta ikizleri; “İkimiz de aynı adamla evlenmek istiyoruz. Adı, Ben. Aklımızı karıştıran çok şey var. Mümkün mü, yürür mü? Bilmiyoruz. Ancak ABD’nin Arizona eyaletinin Tuscon şehrinde evlenebileceğimizi öğrendik” dediler.

Ortak sevgilileri Ben'in her şeyden iki tane almak zorunda olduklarını söyleyen ve iki yüzük, iki de gelinlik istediklerini söyleyen ikizler; “Ben zaten bize sürekli mücevherler alıyor” şeklinde konuştular.

İkiz kardeşlerin 5 yıl önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden tanıştıkları Ben ise; “Hayatımda ilk defa aynı anda iki kız arkadaşım oldu. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça zorlayıcı bir şey, çünkü ikisine de tamamen eşit davranmak gerekiyor. Birisi için ne yapıyorsam diğeri için de aynı şeyi yapmak zorundayım” dedi.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ikizler, evlilik haberini Instagram’dan paylaştı. Nişan yüzüklerini gösteren fotoğrafı yayınlayan ikizler, “Aynı adamla evleniyoruz ” notunu yazdı.

Yasal olarak evlenemezlerse, evlenebilecekleri günü bekleyeceklerini söyleyen ikizler, küçük çaplı bir törenle evlenmek istiyor.

İkizlerin aynı kişiyle evlenme haberine sosyal medyadan tebrik mesajları kadar eleştiri mesajları da yağdı. Kardeşler, bu mesajlara; “Yorumlarınızı kendinize saklayın” şeklinde karşılık verdi.

Bugüne dek pek çok dergiye ve TV kanalına röportaj veren kardeşler, yakında reality şov programına başlayacaklarını da duyurdu.