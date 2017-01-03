Reina Saldırganının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ortaköy'de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesinde saldırı düzenleyerek 39 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına sebep olan teröristin Konya Otogarı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Kırgızistan uyruklu olduğu ifade edilen teröristin Kasım ayı sonunda Konya'ya geldiği ve 15 Aralık'ta ayrıldığı öğrenildi.

Konya Otogarı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın tek başına ve rahat tavırlarla yanında hiçbir eşya olmadan elleri cebinde yürüyerek otogara geldiği görülüyor.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri de yaptıkları çalışmalarda, yılbaşı gecesi gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili olabileceğini değerlendirdiği 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Bugün yeni gözaltılarla birlikte gözaltı sayısı 14'e yükseldi.