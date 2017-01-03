"Türkiye'nin Yaptıklarını Destekliyoruz"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz ve açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

PENTAGON'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Pentagon Sözcüsü Cook, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.

Türkiye’nin Suriye’de DEAŞ’la mücadelede gösterdiği fedakarlığı öven Cook, koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin isteği üzerine, El Bab bölgesinde terör örgütünün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek için güç gösterisi sortileri yaptığını ifade etti.

Cook, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri angajmanları ve Türk güçlerinin oradaki önemli fedakarlıklarını görüyoruz. Açıkçası DEAŞ’a baskı uygulamak için orada yaptıkları her şeyi destekliyoruz." diye konuştu.

Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyonun detaylarının bulunmadığını söyleyen Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkilileri tarafından görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.