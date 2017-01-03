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Aydın'dan Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu

Aydın'dan Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
3 Ocak 2017 Salı 21:18:53

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovalayan polis otosunun kaza yapması sonucunda 2 polis şehit oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovalayan polis otosunun kaza yapması sonucunda 2 polis şehit oldu.

POLİS ARACI KAZA YAPTI

Aydın - Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, 'dur' ihtarına uymayan aracı takip eden polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tanker ile çarpıştı.

Kaza sonucunda 2 polis memuru şehit oldu.

Polis aracının takip ettiği otomobili yakalamak için bölgede yoğun şekilde arama yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Gözaltına alınan E.G. (16), M.F.Ç. (17) ve K.G. (16) ifadelerinin alınması üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Aydın Şehit Nazilli 2 polis
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