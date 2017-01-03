İtalya'dan Türkiye İçin Flaş Açıklama!

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırıyla alakalı “Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler” ifadesini kullandı.

ZAMAN TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA ZAMANI

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, L'Unita gazetesine verdiği röportajda yılbaşı gecesi İstanbul'da bulunan gece kulübüne yönelik saldırıyı saldırıyı değerlendirdi.

Saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği hatırlatan Giro, "2017 zorlu bir yıl olacak. Zaman, kolaycı iyimserlik zamanı değil, savaş riskleriyle kuşatıldığımızı bilmemiz gerekiyor.

Bu da bizi barış ve istikrar için daha güçlü çalışmaya yöneltmeli." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KAOSA SÜRÜKLENİRSE BİZİ DE ETKİLER"

Giro açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Dürüst olmak gerekirse, bazı ülkelerde belirsizlik var. İtalyan hükümeti en azında Suriye konusunda başından beri bulunduğu pozisyonu korudu.

Türkiye konusunda ise zaman dayanışma ve hepimize tehdit oluşturan terörü kınama zamanıdır. Eğer Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler."dedi.