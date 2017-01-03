Irak'tan PKK Açıklaması! "Kabul Etmeyiz"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK terör örgütünün Irak topraklarını kullanıp Türkiye'ye saldırılarda bulunmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

İBADİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İbadi, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan hükümet binasında basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyarete değinen İbadi, "Türkiye Başbakanının Irak ziyareti, karşılıklı ziyaretler ve ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında olacak. Türkiye ve tüm ülkelerle siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"KABUL ETMEYİZ"

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığıyla ilgili konuşan İbadi, "PKK'nın Irak topraklarını kullanıp Türkiye'ye saldırılarda bulunmasını kabul etmeyiz. Anayasamız da buna izin vermiyor." açıklamasında bulundu.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili de bilgi veren İbadi, Irak Ordusunun DEAŞ'a karşı son günlerde ilerleme kaydettiğini, örgütün "tamamen bitirilmesi" için dünya ülkelerinden istihbarat paylaşımı konusunda destek talebinde bulundu.