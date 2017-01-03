Meteoroloji'den İstanbul'a Uyarı! "Cuma Günü Başlıyor"

Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası cuma günü Türkiye'ye dönüyor. Sıcaklık yurt genelinde yaklaşık 10 derece azalacak.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yarın Hakkari ve Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ülke genelinde yağış bekleniyor.

Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar olarak görülecek.

SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Cuma gününden itibaren ise İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşecek. Trakya ve Marmara'nın güneyinde yoğun kar yağışı beklenirken, İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor.



Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak.

İstanbul'da iki gün boyunca etkili olacak kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde etkili kar yağışı görülecek.