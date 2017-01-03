Kılıçdaroğlu'na Suikast Uyarısı! Zırhlı Araç Tahsis Edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast ihbarı üzerine zırhlı araç tahsis edildi.

ZIRHLI ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, "Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi" açıklamasında bulundu.



Başbakanlık tarafından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi. Başbakanlık tarafından gönderilen araç CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.



Mercedes marka zırhlı aracın 4,5 ton ağırlığında olduğu ifade edilirken, aracın daha önce Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından kullanıldığı öğrenildi.

KORUMA SAYISI DEĞİŞMEDİ



Aracın ruhsat ve plaka işlemlerinin devam ettiği, bunların tamamlanmasının ardından da Kılıçdaroğlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceği öğrenildi.

Öte yandan, siyasilere yönelik suikast iddiaları ve yaşanan son gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 13 olan koruma sayısı 21'e çıkarılmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma sayısında ise yeni bir değişikliğe gidilmedi.