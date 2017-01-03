O Pasaportun Sahibi Konuştu!

Sosyal medyada Reina katliamını gerçekleştiren teröriste ait olduğu iddiasıyla paylaşılan Kırgız pasaportunun sahibi bugün Başkent Bişkek'te ortaya çıktı.

PASAPORTUN SAHİBİ KONUŞTU

Bu sabah saatlerinde İstanbul'dan Bişkek'e gelen Kırgız vatandaşı Akhe Mashrapov pasaportun kendisine ait olduğunu söyledi.

Görüntüsü yayınlanan teröriste benzerliğinden dolayı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve 1 saat süren sorgunun ardından serbest bırakıldığını söyleyen Mashrapov ,"Ben Türkiye'de hiçbir şekilde terör eylemi yapmadım" açıklamasında bulundu.

2011 yılından bu yana Türkiye'ye sıklıkla gidip geldiğini söyleyen 28 yaşındaki Akhe Mashrapov'un açıklamaları Turmush isimli Kırgız Haber sitesi tarafından pasaportunun fotoğrafıyla birlikte yayınlandı.