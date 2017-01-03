55 Yıl Sonra Koltuğunu Ona Kaptırdı!

İsveç'in dünyaca ünlü otomotiv firması Volvo, ülkede 1962 yılından bu yana ilk kez en çok satan araç modeli koltuğunu Alman otomotiv devi Volkswagen'e kaptırdı.

İSVEÇ'TE BİR İLK

İsveç'te yılın en çok satan aracı 55 yıl sonra ilk kez marka değiştirdi.

Ülkenin en önemli markalardan olan Volvo 1962 yılından beri ilk kez ülkenin en çok satan modeline sahip değil. İsveç'te yarım asırdan daha uzun bir süredir liderliği elinde tuttuğu bu koltuğu Volvo'nun elinden alan ise Volkswagen marka bir araç modeli oldu.



Volkswagen Golf modeli ülkedeki tüm satışların yüzde 5,9'unu oluşturdu.

İsveç'te 2016 yılında otomobil alan 100 kişiden 6'sı aynı modeli tercih etti. Volvo ise bu sene yüzde 5,7 oranında kalarak ikinci oldu.



İsveçli otomobil üreticisi Volvo 2010 yılında Çinli Zhejiang Geely Holding Grubu'na satılmış olsa da halen İsveç markası olarak görülüyor.