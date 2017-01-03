Barbaros Şansal Tutuklandı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal, dün akşam THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.