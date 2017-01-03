Öğrenciler Dikkat! ÖSYS'de Flaş Değişiklik

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamada, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde (ÖSYS) önemli değişikler yapıldığı bildirildi.

2017 ÖSYS'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

ÖSYM'den 2017 ÖSYS değişikliklerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.

Adaylar, saat 10.00'da başlayacak olan sınavlarda saat 09.45'ten sonra; saat 14.30'da başlayan sınavlarda saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır. Kısa cevaplı soru örnekleri ekte kamuoyuna duyurulacaktır.

LYS-1'de (Matematik Sınavı) Matematik Testi yer alacak.

Öğretmenlik programlarında baraj puanı 240 bin oldu. Öğretmenlik programlarının tamamı ve İlahiyat programı LYS ile öğrenci alımı yapacaktır.

Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü konulmuş olup puan türü programın örgün programdaki puan türü ile aynıdır" denildi.