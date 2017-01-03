Selçuk Şahin bombası! İşte yeni takımı

Gelen bilgilere göre, Trabzonspor'dan Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ı kadrosuna katan Gaziantepspor ön libero için Selçuk Şahin ile anlaşma sağladı.

Selçuk Şahin'in Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi 2017 Mayıs ayında sona eriyor. Tecrübeli futbolcuyla ilk görüşmeyi İbrahim Üzülmez gerçekleştirdi. Selçuk Şahin, Gençlerbirliği'nden ayrılmak istediğini İlhan Cavcav'a iletti ancak alacaklarının olmasından dolayı şuan ayrılamıyor. Kırmızı siyahlı ekibin, Selçuk Şahin'in takımıyla bütün ilişkisini kesmesini beklediği öğrenildi.