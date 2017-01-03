Rus Büyükelçi Suikastında Flaş Gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi ile ilgili soruşturmada, katil zanlısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın ev arkadaşı Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da Karlov hakkında araştırma yapıldığı tespit edildi.

BÜYÜKELÇİNİN FOTOĞRAFLARINI İNCELEMİŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ekiplerince, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın eski ev arkadaşının bilgisayarında geriye dönük çalışma yapıldı.

Çalışmada, Avukat Serkan Ö'nün bilgisayarından Ekim 2016'da Karlov'un görsellerinin araştırıldığı ortaya çıktı.

Altıntaş'ın suikastten hemen önce Karlov'un fotoğraflarını incelediğini ve bilgi toplamaya çalıştığını belirleyen savcılık, Altıntaş'ın o tarihlerde kim ya da kimlerle görüştüğünü araştırıyor.