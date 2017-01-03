2000 işsize para dağıtılacak!

Finlandiya'da hükümet ilginç bir sosyal deney planladı. Rastgele 2000 kişi seçilecek ve Ocak'tan itibaren ayda tam 560 £ ödeme yapılacak.

HEDEF İŞSİZLİĞİ ENGELLEMEK

Bu uygulama, ülkede işsizliğin önüne geçmek maksadıyla yapılıyor. Rastgele seçilen kişiler aldıkları parayı harcarken eğer başka bir iş bulurlarsa gelirlerini de artırmış olacaklar. Devletin verdiği parayı harcayanlar, bununla ilgili herhangi bir bildirimde de bulunmayacak.

TAM 213 BİN İŞSİZ VAR

KELA, maaşların dağıtılmasından sorumlu tutulacak. Yapılan açıklamada: " Bu sosyal deneyde insanların, aldıkları para karşısında nasıl davranacaklarını seyretmek bizim içinde ilginç olacak. Bu uygulamayla beraber 'onları cesaretlendirip başka iş bulmalarını mı sağlayacağız yoksa aldıkları parayı harcayarak iyice tembelleşecekler mi?' Sorularının cevaplarını alacağız." denildi.

Finlandiya'da nüfus 5.5 milyon. Ülkedeki işsizlik oranı ise son verilere göre 8.1 şeklinde. Ülkede yaklaşık 213 bin işsiz insan var ve özel sektörde çalışan bir insanın ortalama maaşı 3500 £ civarlarında.

Eğer uygulama başarılı olursa, ilerleyen zamanlarda yarı zamanlı çalışanlar, serbest çalışanlar ve küçük bütçeli girişimciler tarzında düşük gelirli çalışma gruplarının da uygulamaya katılmalarının sağlanacağı ifade ediliyor.