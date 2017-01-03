Geçen sezon ki Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle gündeme gelen Salih Dursun özür diledi.

Salih Dursun, kendisini Antalyaspor'lu yapan imzayı attı.Salih, imza töreninde yaşananlardan dolayı Deniz Ateş Bitnel ve hakem camiasından özür diledi.Antalya'ya geldiğinden dolayı duyduğu mutluluğu anlatan Salih Dursun;"Antalyaspor'un vizyon bir kulüp olduğunu gördüm. Kaliteli bir kulüp olma yolunda yükselişte. Başarıya aç olan bir kulüp. Ben de oynamaya açım. Oynayarak başarılı olmak istiyorum. Benim için en uygun olan kulüp Antalyaspor'du. Kariyerim boyunca en mutlu olduğum kulübe geldim. İlk geldiğim günden beri gayet hoş karşılandım. Mutlu oldum. İnşallah bu da puan durumuna ve sezona yansır" dedi. Kariyerinin bundan sonraki planlaması için de konuşan Salih;"Kariyer planlamamda ilk olarak burada başarılı olmak istiyorum. Antalyaspor'un da yükselişiyle ben de yükselmek istiyorum. Herkes Milli takımda oynamak ister.Milli takıma gidip oradan da Avrupa'ya açılmak istiyorum. Kendimi geliştirmek için Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. İnşallah bunu başaracağımı düşünüyorum. Antalyaspor benim için güzel bir seçenek. Önce Antalyaspor'da sonrasında Avrupa'da oynamak istiyorum. " şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon ki Galatasaray Trabzonspor maçında Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesiyle ilgili de konuşan Dursun; "Geçmişte Trabzonspor'da yaşadığım olayı herkes biliyor. Öncelikle olayın benim açımdan bir anda gelişti,nasıl oldu bilmiyorum ama bilmeden düşünmeden yaptığım bir hareketti. Yaptıktan sonra soyunma odasına gittiğimde yanlış bir şey yaptığımı bildiğim için bana, kulübe nasıl bir ceza verecekler diye düşündüm. Sağ olsun Trabzonspor Kulübü bana destek oldu. Fakat, benim yaptığım hareket doğru bir hareket değildi" dedi.