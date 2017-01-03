OHAL uzatılıyor!

Olağanüstü Halin, 19 Ocak Perşembe gününden itibaren 3 ay süre ile uzatılması kararını içeren Başbakanlık Tezkeresi bugün TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016'da aldığı karar ile ülke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararı gereğince sürmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay boyunca uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, tezkere hakkında hükümet adına konuşacak.

TBMM başkanlığına sunuldu

OHAL 3 ay süre ile uzatılması kararını içeren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11 Ekim 2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı gereğince sürmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00 itibariyle geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, Bakanlar Kurulu tarafından bugün kararlaştırıldığı duyuruldu.