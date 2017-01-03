Bir HDP'li isim daha gözaltında!

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebligat yapılmasına rağmen ifade vermemesi üzerine, hakkında çıkartılan "zorla getirme" kararı ile gözaltına alındı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasın hakkında Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme devam ediyor.

Gözaltı gerekçeleri

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek amacıyla adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir'in hakkında "zorla getirme" kararı bulunuyordu.