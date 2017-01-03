Beşiktaş'ta bomba alarmı!

Beşiktaş'ta Şehitler tepesi'ne park edilen motosiklet polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı.

Çelik bariyerlere zincirlenmiş plakasız motoru görenler durumu polislere bildirdi. Olay yerine gelen polisler etrafa güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Bomba imha ekipleri beklenirken şüpheli motorun sahibi gelerek motosikletin kendine ait olduğunu ve endişe edilecek bir durumun olmadığını belirtti.Yapılan aramadan sonra motorun sahibi İsmail Işık motosikletin yanına gidip bağladığı zincirleri çözmekte zorlanınca polis zinciri demir kesme makasıyla kesti.

İŞ ARIYORDUM

Motorda şüpheli bir durumun olmadığının anlaşılması üzerine yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol trafiğe tekrar açılarak trafiğin tekrar normale dönmesi sağlandı. Araç sahibi Işık yaptığı açıklamada; "İşsizim. İş aramak için Gazi Mahallesi'nden geldim. Motosikletimi bilmeden bırakarak iş aramaya gittim" şeklinde konuştu.