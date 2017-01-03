Darp edilen Barbaros Şansal için ilk açıklama!

Barbaros Şansal'a darp girişimi hakkında DHMİ'den yapılan açıklamada, "Olayda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, sosyal medyada yapılan paylaşımları dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilerek Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Barbaros Şansal’ın uğradığı darp girişimi hakkında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece saatlerinde KKTC'den sınır dışı edilerek İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirilen Barbaros Şansal’a, darp girişiminde bulunulduğu öğrenilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Sıkı güvenlik tedbirlerinin her zaman çok titiz bir şekilde uygulandığı Atatürk Havalimanı uçak park alanlarına, yolcu ve görevlilerin haricinde kimsenin ulaşmasına imkan bulunmamaktadır. Söz konusu darp girişimi esnasında da aprona dışarıdan kimsenin girmediği tespit edilmiştir. Olayda Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında herhangi bir ihmal ve zafiyet kesinlikle söz konusu değildir."

Olay

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyada yaptığı paylaşımları sebebiyle KKTC'den sınır dışı edilmesinin ardından dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile Atatürk Havalimanına getirilerek, gözaltına alınmıştı. Polisler ekiplerince uçaktan indirilen Şansal, apronda kendisine tepki gösteren bazı kişiler tarafından darbedilmişti. Şansal'ın ifade işleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.