HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı!

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yer alarak yürürlüğe girmesinden sonra milletvekillerinin dosyalarındaki incelemeler devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, haklarında " kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret " suçundan soruşturma başlatılan Ziya Pir, duruşmayı izlemek amacıyla adliyenin bulunduğu binaya geldi.

Ziya Pir, geldiği binada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma alanında HDP Diyarbakır Milletvekili olan Ziya Pir'in adresine ifade vermesi amacıyla tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Ziya Pir hakkında "zorla getirme " kararı çıkartılmıştı.