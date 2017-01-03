Aslanda bir ayrılık daha !

Sarı kırmızılı ekip sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve maç başı ücretle oynayan tecrübeli yıldız Hamit Altıntop'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Yıldız futbolcu 2012 yılında eski başkanlardan Ünal Aysal döneminde Real Madrid'ten transfer edilmişti. Transfer olduğu günden beri beklentilerin çok altında kalan ve sakatlıktan neredeyse hiç çıkmayan Hamit son olarak Reikerink'in de gözüne giremedi.

Galatasaray Hamit Altıntop'a geçen yıldan kalan alacağını ve bu sezon elde ettiği maç ücretini taksitlerle ödeyecek. Hamit Altıntop'da böylece sezonun 2. yarısında Sarı Kırmızılı ekipte olmayacak.



Sarı-Kırmızılılar'ın gün içerisinde konuyla ilgili KAP'a bildirim yapması bekleniyor.