Altın zirvede yerini aldı!

Altının gram fiyatı, yüzde 1,1 artarak 132,8 lira ile yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı, 2016 yılının son haftasında başladığı yükselişini yeni yılda da devam ettirdi ve bugün serbest piyasada hız kazanan çıkışı ile 6 Aralık 2016 tarihinden bugüne en yüksek seviyesi olan 132,8 liraya çıktı. Gram altın saat 11.15'den itibaren dünkü kapanışa oranla yüzde 1,1 artış göstererek 132,7 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.159 dolara kadar yükselmesinin ardından kazançlarının bir miktarını geri vererek şu dakikalarda 1.154 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yılın ilk işlem gününde yatay bir seyirde işlemler gerçekleştiren altın fiyatlarının, hafta boyunca ABD'de açıklanacak önemli verilerin belirsizliği dolayısıyla yükseliş talebinde haftayı sonlandırabileceğini ve bu hafta piyasaların ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verilerine odaklanacağını öngörüyor. diye konuştu.

Ayrıca altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 132 lira direncini aştığını kaydedenanalistler, ons altında ise 1.150-1.160 dolar bandının takip edileceğini tahmin ediyor.