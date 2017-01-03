İşte! Saldırganın Saldırıdan sonraki kaçışı

Detaylar ürkütücü ve o kadar da soru işaretleriyle dolu. IŞİD’li teröristin Reina’nın çevresindeki güvenlik çemberini nasıl aştığı, nasıl kaçtığı hala muamma. Kırgız veya Uygur Türkü olduğu sanılan terörist, Taksim’de de keşif yapmış ve selfie çekmiş. İşte o görüntüler ve saldırıya ilişkin tüyler ürperten bazı detaylar:

Teröristin hâlâ kimliği belli değil, ancak görüntüleri ortalıkta. Taksim’de keşif yaptığı anlar hepsi bu haberimizde

Peki terörist, Reina’daki katliamdan kurtulan DJ’in üstüne basa basa anlattığı kulübün çevresindeki güvenlik çemberini nasıl atlatıp da elinde Kalaşnikofla resmen elini kolunu sallaya sallaya katliam yerine geldi?

Reina saldırısından yaralı kurtulan DJ Abdullah Can Saraç, “Önce bir el ateş sesi duydum. Kurusıkı sandık. Sonra içeriyi taramaya başladı. DJ kabininin altında saklandık. Nefesini, adımlarını duyuyordum… Ben işe gelirken 3 kez polis kontrolünden geçtim. O kadar sıkı güvenlik vardı ki, şu an aklım duruyor nasıl gelebildi” dedi.

Reina’ya yakın bir noktada saat 01.15’te bir taksiden indiği sanılan ve gece kulübüne doğru yürümeye başlayan teröristin, yaklaşık 3 dakikalık bir yürüyüşün ardından saat 01.18’de Kalaşnikof otomatik tüfekle ateş açarak mekânın içerisine girdiği belirlenmişti.

Peki terörist katliamı gerçekleştirdikten sonra nasıl sırra kadem bastı? Bu da bir muamma.

IŞİD’li terörist önce bir taksiye biniyor, daha sonra o taksiden iniyor (tartıştığı için belki de) ve bir başkasına binip olay yerinden uzaklaşıyor:

Burda da yine güvenlik çemberini nasıl aştığı sorusu akıllara geliyor. Bu konuda yetkililerden henüz bir açıklama yok.

Katliama ilişkin ön otopsi raporu ise olayın vahametini enikonu ortaya koyuyor. Rapora göre bazı kurbanlar bitişik atışla öldürülmüş. Bu da saldırganın yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını gösteriyor. Kurşunların vücutlara isabet noktaları ise göğüs, kafa ve sırt bölgeleri. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp diğer bir kurbana saplanmış. İsabet eden kurşunların tamamı tek bir silahtan çıkma. Silah, 7.62 mm’lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği.