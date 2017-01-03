Guardiola vedaya hazırlanıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Guardiola kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

45 yaşındaki İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada; "Manchester City'de önümüzdeki 3 sezon veya biraz daha fazla bir süre görevime devam edeceğim. Sonraki süreçte 60-65 yaşlarıma kadar yedek kulübesinde oturmayacağım.Elveda sürecinin şimdiden başladığını hissediyorum. Teknik direktörlük kariyerimin sonuna geldiğime eminim. City, çalıştırdığım son takımlardan birisi olacak.'' şeklinde ifadeler kullandı.