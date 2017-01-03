Ece Erken'den Barbaros Şansal için şok paylaşım!

Bir müddettir KKTC'de yaşayan provokatör Barbaros Şansal, geçtiğimiz gün Türkiye'ye ağır hakaret etti ve bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede hızla yayılmıştı. Yaptığı paylaşım sonrası sınırdışı edilen Şansal, THY'nin uçağıyşa İstanbul'da gönderildi ve uçaktan indiğinde büyük tepkilerle karşılaştı.

ECE ERKEN'DEN SERT TEPKİ!

Yaşanan olaylardan sonra güzel sunucu Ece Erken'den sert tepki geldi.

Ece Erken, Barbaros Şansal ile ilgili paylaşımda bulundu:

" İçimde tutamadım ve yazdım! Bindiği uçakta taşkınlık çıkartmış! Ya sen kimsin bizim ülkemize laf ediyorsun! Haddine mi be adamcık! (KKTC bu adamcığın açıklamalarından sonra sınırdışı etmiş, şimdi İstanbul aktarmalı başka bir ülkeye geçiyormuş,uçakta da olay çıkarmış) "

BARBAROS ŞANSAL NE DEMİŞTİ?

Barbaros Şansal 'B… boğul Türkiye' cümlesiyle biten videoda şöyle konuşuyor: " 2017'de hepinize g…i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler yeni yıl mı kutluyorsunuz? Ben bardaki, evdeki içkilerin hepsini içeceğim. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B… boğul Türkiye "