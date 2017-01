Eto'o gidecekse...

Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son günlerde adı Beşiktaş,Galatasarayve Trabzonspor' adı sıkça anılan Kamerunlu yıldız için; "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa." dedi.

Çlımbay Eto'o transferinde kendisinin etkin olmadığını belirtirken;; "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor." şeklinde konuştu.