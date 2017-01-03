İkinci çocuğu yolda!

Günay Musayeva'dan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz mayıs ayında Sarah Scotti ile dünya evine girmişti.

Dominik'te 'evet' evlenen ikili şu aralar bebek heyecanı yaşıyor.

Eski eşi Günay Musayeva'dan Cihangir isminde bir oğlu olan Karel, bu defa kız babası olacak.

Ünlü oyuncu eşinin göbeğine uzandığı fotoğrafı "Yeni yıla hazırız Mia..." notu ile Instagram'da paylaştı.

Eski eşi neler söylemişti

Tolga Karel ve Günay Musayeva güzel bir tanışma hikayesiyle evlenmiş, çocukları olmuş ve daha sonra oşanmıştı. Boşanmanın ardından Musayeva açıklama yaparak, Tolga Karel'in çocuğuyla hiç ilgilenmediğini, Cihangir'in bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu dile getirerek, Karel'in hiç iyi bir baba olmadığını söylemişti.