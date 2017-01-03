2 saatte 500 bin TL kazandı!

Yılbaşı gecesinde Azerbaycan'da Bakü'de sahneye çıkan Hadise Olimpiyat Stadını adeta coşturdu. 2 saatlik konser veren Hadise tam 500 bin TL kazandı.

Hadise'nin dikkat çeken kıyafetini ise modacı Derya Açıkgöz tasarladı.

30 BİN KİŞİ İZLEDİ

Bakü'de Olimpiyat Stadı'nda sahneye çıkan Hadise'nin konserini 30 bin kişi izledi. Aynı zamanda bu konser, stadın da açılışı oldu.

2 saatte 500 bin TL kazanan Hadise'nin bu kazancı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada Hadise'nin 2 saatte 500 bin TL kazanmasına yapılan bazı yorumlar:

"Biz boşuna yaşıyormuşuz..."

"Yuh! 2 saatte 2 ev parası"

"Çok adaletsizsin dünya çoook"

"Hadise'nin kazancından size ne herkes kendine baksın"

"Bana o parayı versinler Bakü'yü sırtımda taşırım"