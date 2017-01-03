Ayrılık KAP'a bildirildi!

Galatasaray genç oyuncusu Salih Dursunu sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Aslan'ın KAP'a bildirdiği açıklama şu şekilde; '' Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016-2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla satın alma opsiyonuna sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.''