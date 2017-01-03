Galatasaray transferi resmen açıkladı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda geleceği net olmayan ve akıbeti merak edilen oyunculardan olan Salih Dursun konusunda gelişme yaşandı.

Salih Dursun'un Antalyaspor'a kiralanacağı belirtildi. Galatasaray, yapılan sözleşme alanında sezon bittikten sonra Salih Dursun'u 250 bin TL'ye Antalyaspor'a satabilecek.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan olan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Bu durumda, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Bunun yanı sıra, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek şartıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."