Ünlü oyuncuya taciz davası açıldı!

Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan oyuncu Mehmet Polat'a bir kadını taciz ve darp ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda tınıştığı Zeynep Eren'i Şişlide ki evine davet eden Polat ve Eren arasında tartışma yaşandı. Eren kendisinin taciz edildiğini ve şiddete maruz kaldığını iddia ederken,Mehmet Polat taciz edilenin kendisinin olduğunu savundu.

Sabah gazetesinin haberine göre Zeynep Eren'i saçından sürükleyip evden attığı ileri sürülen Mehmet Polat, anlatılanların tam aksine Zeynep Eren'in kendisini takip ettiğini ve evine zorla girmek istediğini ileri sürerek taraflar birbirinden karşılıklı şikayetçi oldu.

ASIL BEN TACİZ EDİLDİM.

Ünlü oyuncu hakim karşısına çıkarken Eren'in evine izinsiz girdiğini ve kendisinin de buna kızıp müdahale ettiğini söylerken; '' Bu davada tacize maruz kalan taraf benim'' şeklinde kendini savundu.