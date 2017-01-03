Zonguldak'ta maden ocağında kaza!

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocağında yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesine ait maden ocağının eksi 260 kodunda çalışan işçilerden Ayhan Bodurlu, üretim esnasında tavandan üzerine düşen kaya parçaları sebebiyle yaralandı.

Bodurlu, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.