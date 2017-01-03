Eslem Öztürk imzayı attı!

Beşiktaş'ta top koşturan yıldız oyuncu Eslem Öztürk Erzurum Büyükşehir Belediye Spor'a kiralandı.

BB. Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan Beşiktaş başkanı Fikret Orman'la görüşerek genç yıldız Eslem'i 1,5 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

Fikret orman yaptığı açıklamada; "BB. Erzurumspor'a hayırlı olsun. Medeniyetler şehri Erzurum'u inşallah süper ligde görmeyi arzu ediyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Ali Demirhan ise; "Tek mücadelemiz söz verdiğimiz gibi yaptığımız transferlerle Erzurumspor'u şampiyonluğa taşımak. Transferlerimiz hayırlı olsun." dedi.