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İDO'da seferler iptal!

İDO'da seferler iptal!
3 Ocak 2017 Salı 09:40:55

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İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat seferleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılmadı.

İşte iptal edilen seferler:

"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."

Ayrıca İDO'nun hava muhalefeti sebebiyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini de iptal ettiğini bildirdi.

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