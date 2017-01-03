İDO'da seferler iptal!

İstanbul Deniz Otobüslerinin bazı dış hat seferleri, olumsuz hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılmadı.

İşte iptal edilen seferler:

"08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Yalova-Tuzla-Kartal, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri."

Ayrıca İDO'nun hava muhalefeti sebebiyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini de iptal ettiğini bildirdi.