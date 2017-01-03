Flaş! Emeklilerin zam oranı belli oldu!

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli bu ay 4,65 oranında zam alacak.

Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde Tüketici Fiyat Endeksine göre tespit edilen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı. Haziran ayından itibaren zam oranını belirleyen rakamlar şu şekilde sıralandı:

Temmuz 1,16,

Ağustos -0,29,

Eylül 0,18,

Ekim 1,44,

Kasım 0,52

Aralık 1,64

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin(TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53 arttı.

Piyasalar tarafından beklenen TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 0,9, yıllık 7,6 olacağı istikametindeydi.

Yıllık enflasyon milyonlarca emekli ve memuru çok yakından alakadar ediyor. 2016 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşması halinde emekliler enflasyon farkı alacaktı.

Detaylar birazdan...