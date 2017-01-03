Uyarı...Soğuklara dikkat!

Meteoroloji, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışlar sonrası havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus meydana geleceği düşünülüyor. Yetkililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları ve önlem almaları gerekiyor.