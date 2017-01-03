Barbaros Şansal havalimanında linç edildi

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medya üzerinden paylaştığı, içeriğinde “bokunda boğul Türkiye” sözleri bulunan video nedeniyle önce bulunduğu KKTC’den sınır dışı edildi, sonra da geldiği Atatürk Havalimanı’nda uçaktan inişi sırasında aprona nasıl girdikleri soru işareti olarak kalan bir grup tarafından linç edildi.

Görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC’de gözaltına alınan Şansal, Türkiye’ye gönderilmek üzere ürk Hava Yolları’nın tarifeli uçağına bindirildi.

Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında da gerginlik yaşandı. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal’ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

Barbaros Şansal’ın bindiği uçağın Atatürk Havalimanı’na inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal’a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Burada polisler saldırıyı önlerken aynı kişler uçaktan polisler arasında araca yürüyen Şansal’a saldırdı.

Şansal daha sonra polis nezaretinde Emniyet’e götürüldü.

Sosyal medyada linç girişimine özellikle AKP cenahından büyük destek geldi.

2 videomuzda yanyanadır