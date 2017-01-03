2 yıllık evlilik bitiyor mu?

Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre 2014 yılından beri evli olan çift, boşanma aşamasına girdi.

Geçen sene Nisan ve Ağustos aylarında yine boşanacakları iddiası ortaya atılmıştı, bu kez çiftin sosyal medya hesapları ortaya atılan bu iddiaları güçlendirdi.

Birce Akalay, geçtiğimiz gün Instagram hesabında düzenlemeler yaptı ve eşi Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı tüm fotoğrafları sildi. Geçtiğimiz Nisan ayında da aynı davranışı sergileyen, fakat sadece geçici olarak hesabını kapatmakla yetinen Akalay'ın bu yaptığı, bu defa boşanma iddialarını daha da güçlendirdi.