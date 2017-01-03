Suriye'de muhalif karşıtı olarak savaşa dahil olup bölgedeki dengeleri alt üst eden terör örgütü DAEŞ'te iç savaş çıktı.Bu iç karışıklığın nedeninin ise DAEŞ terör örgütü ele başı Ebu Bekir el Bağdadi'nin Haziran ayında ABD'nin yaptığı bombardımanda ağır yaralanması olarak gösteriliyor.Bağdadi Musul ve Rakka'da uzun süre tedavi gördü.

DAEŞ ele başı için Bağdadi için Irak ve Suriye' 10'da fazla sığınak inşa edilirken bu sığınıkların zırh delici bombalara karşı korunduğu da ileri sürüldü. bütün müdahalelere rağmen yürüyemediği iddia edilen Bağdadi'nin kimseyle de görüşmediği ortaya çıktı.Terörist ele başının artık video değil sadece ses kaydı yapmasının ve fiili olarak hiç kimseyle görüşmemesi de bu iddiaları oldukça güçlendiriyor.

ADNANİ MUHALEFET YAPINCA İNFAZ EDİLDİ

İdlip Binniş bölgesinde ki Daeş'in yaklaşık 3 yıl sözcülüğünü yapan Ebu Muhammed el Adnani'nin; ''Halife artık yürüyemediği için görevini ifa edemiyor'' dediği ve kendisinin Kureyşi olduğunu Halifeliğin kendisinin hakkı olduğunu savunup örgüt içinde ikilik çıkarmaya çalışınca infaz edildiği öğrenildi.