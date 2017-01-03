Dikkat! Yine elektrik kesilecek

İstanbul'da Adalar, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 5 Ocak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Adalar'da 11.00-17.00'de, Büyükada-Nizam Mahallesi Ayayorgi Tepesi mevkisi, Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi 37., 48., 93., Yavuz Sultan Selim, 43., 44., 41., Mareşal Fevzi Çakmak, 2., Ulu Önder, 141., Yeditepe , 97., İnönü Mahallesi Kayışdağı Sokak, İçerenköy Mahallesi Alanaldı, Damla, Ayşecik, Demet, Karadeniz sokakları, Kayışdağı, Küçükbakkalköy Yolu,Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu, Evren, Başıbüyük Yolu, Zambak, Çalışkan, Pınar, Başıbüyük Yolu, Göksu, Aşık Veysel, Bahçe, Köknar, Okul, Lale, Begonya, Mehmet Akif Ersoy, Menekşe sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Maltepe'de 09.00-12.00'de, Küçükyalı Mahallesi Çamlık çıkmazında, Pendik'te 10.00-12.00'de, Çınardere Mahallesi Olimpiyat Sokak'ta, Şile'de 09.00-18.00'de, Muşebak, Ağva Merkez Mahallesi Nostalji, Baharat Yolu, Hazerfan, Beyaz Akasya, Ayyıldız, Anayurt, Adalar, Yakuplu, Lise Yolu, İsmail Dinçer, Ilıca, Kuzey, Rıhtım, Nihat Erim, Dereli, İlgi, Bosna, Mihrap, Kara Ağaç, Alper, Yeni Cami, Ptt, Evliya Çelebi, Postacı Hasan Uzun, Şile, Dumlupınar, Göztepe sokakları elektrik alamayacak.

Ümraniye'de 09.00-14.00'te, Davet çıkmazı, Şahinler, Aşağı Dudullu Mahallesi Gülşah çıkmazı, Cami, Tekinsoy, Kevser sokaklarında, Hicran,12.00-17.00'de, Parseller Mahallesi Abdullah Azam, Nida, Çiçekli, Babürşah, Zakkum, Tadım, sokaklarında, Üsküdar'da 09.30-16.30'da, Bulgurlu Mahallesi Sağlam, Kısacık, Aygül, sokaklarında, 10.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Bağlar Yolu Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.