TSK, DEAŞ'ı köşeye sıkıştırıyor!

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, gün içinde çıkan çatışmalar ve topçu atışları neticesinde 18 DEAŞ terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi, çoğu ağır 37 örgüt mensubu yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi ortadan kaldırarak sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek sağlamak için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 133. gününde, muhaliflerin oluşturduğu Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına sürdürüldü.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen 150 terör örgütü DEAŞ hedefi, ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda baskı altına alınarak, terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan bir çok hedef imha edildi.

18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarca El Bab ve Bzagah'daki terör örgütü DEAŞ tarafından barınma yeri ve cephanelik olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.

Gün içerisinde çıkan çatışmalar ve topçu atışları sonucu,18 DEAŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist de yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek veren patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından bir mayın ile 25 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Harekatın başından bu yana çoğu tuzaklanmış 2 bin 604 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın, kontrollü imha edildi.

Öte yandan Rusya Federasyonu'na ait uçaklar da El Bab'ın 8 kilometre güneybatısında bulunan Dayr Kak'a hava harekatı gerçekleştirdi. Harekatta bölgedeki terör örgütü DEAŞ unsurları imha edildi.