Sigaradan sonra sigara cezalarına da zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan sigara cezalarına yüzde 3.83 oranında zam geldi. Sağlık Bakanlığı, yeni listeyi illere göndererek bu tarife üzerinden ceza kesilmesinin talimatını verdi. Yeni listeye göre sigaraya benzer sakız ve şeker üretene 149 bin TL, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin TL ceza kesilecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası ise 105 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

KOKU VE DUMAN TECRİDİ

Bakımevi, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara içilebilir alan toplam alanın yüzde 10'unu geçmeyecek. Bu alanlar koku ve duman geçişini önleyecek bir halde ayrı bir yerde tutulacak. Malum alanların tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı duvar olacak. Standartlara uygun olan havalandırma tertibatı kullanılacak bu bölümlere 18 yaşından küçük olanların girmesine izin verilmeyecek. Habertürk'ün haberine göre, bu kuralların yerine getirilmemesi durumunda tam bin 486 TL ile 7 bin 453 TL ceza verilecek. Ceza tutarı önceden bin 432 TL ile 7 bin 179 TL arasındaydı.

Aralık ayının başında tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 27.5 oranında artırılmış, 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giren yeni zamlı satışlara göre sigaralara paket başı 50 kuruş ila 1 TL zam uygulanmıştı.