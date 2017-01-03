Ankara'da yangın! 30 kişi acile kaldırıldı

Gelen bilgilere göre, Ankara'da Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde yer alan iş yerinde sebebi olmayan bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve her yeri alevler kapladı. 25 dairenin olduğu 5 katlı binaya yayıldı.

Derhal yangın ihbarı yapıldı ve bölgeye polis, 112 acil ve itfaiye ekipleri geldi.

SİREN SESLERİYLE UYANDILAR!

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzunca bir müddet itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki aşırı dumanın evlerin içine girmeye başlamasıyla beraber balkonlara çıktı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından merdiven desteğiyle kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da yer aldığı yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekiplerince hemen hemen bir saatte söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.