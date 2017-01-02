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Rusya'ya Bir Şok Daha! Otelde Ölü Bulundu

Rusya'ya Bir Şok Daha! Otelde Ölü Bulundu
2 Ocak 2017 Pazartesi 22:51:17

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Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünde görevli bir binbaşı, Erivan'daki otel odasında ölü bulundu.

Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünde görevli bir binbaşı, Erivan'daki otel odasında ölü bulundu.

OTEL ODASINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Rus RİA haber ajansının haberine göre, Viktor Emelyanov (45) isimli binbaşı, dün başkent Erivan'da konakladığı otelde hayatını kaybetti.

Ermenistan'daki Rus askeri üssüne bağlı birliklerden birinde komutan yardımcısı görevinde bulunan Emelyanov'un cesedinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açılırken, Emelyanov'un kalp yetmezliğinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rusya Binbaşı ölü bulundu ermenistan
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