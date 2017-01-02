'Bu Utançla Yaşanmaz' Dedi Yine Yaptı!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde çalışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınana zanlının 3 yıl önce bir alışveriş merkezinde de 3 kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

HASTANEDE CİNSEL TACİZ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören bir çocuğunun yanında refakatçi olarak kalan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen İ.M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Sevk edildiği adliyede adli kontrol koşulu ile serbest bırakılan İ.M.K.'nın 2 yıl önce de 3 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, serbest bırakılması ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Suçlamaları kabul etmeyip, ayrılmak isteyen İ.M.K., kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.