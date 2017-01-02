İşte Teröristin En Net Fotoğrafı!

İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne saldıran teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenledi.

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine Zeytinburnu'nda bir eve operasyon düzenliyor.

Operasyon sırasında bir kişi binadan atladı. Atlayan kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Zanlının kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi.

TERÖRİSTİN EN NET FOTOĞRAFI

Teröristin Emniyet tarafından fotoğrafı yayınlandı.

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