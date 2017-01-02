Yılbaşı Gecesi Dehşet! 650 Araç Kundaklandı!

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yılbaşı gecesi ülke genelinde 650 araç ateşe verildi.

650 ARAÇ KUNDAKLANDI

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Yılbaşı gecesi ülke genelinde kundaklanan araç sayısı bu eylemlerin ne kadar kabul edilemez olursa olsun devam ettiğini gösteriyor. Ülkede 650 araç kundaklandı" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl da 602 aracın kundaklandığı ifade edilen açıklamada yine de ülkede araç kundaklama olaylarının son 5 yılda yüzde 20 oranında azaldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre 100 bini aşkın polisin görev yaptığı yılbaşı gecesinde büyük bir olay da yaşanmazken 454 kişi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.